Coronavirus, 13.574 nuovi casi con 268.750 tamponi (compresi i rapidi). I morti sono 477 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono 13.574 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 identificati in Italia tra i 268.750 tamponi processati, compresi i test antigenici rapidi. I morti sono 477. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

