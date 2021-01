Coppia uccisa a Bolzano | l’assassino si è costituito

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella notte è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il 30enne, che si trova attualmente nel carcere in via Dante a, si sarebbedopo aver avuto un contatto con la Procura. È accusato dell'omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi alo scorso 4 gennaio, e dell'occultamento dei loro corpi. Benno Neumair si è sempre dichiarato innocente. "Lo abbiamo accompagnato noi in Procura per farlo costituire spontaneamente". Ha detto all'ANSA l'avvocato bolzanino Angelo Polo, legale di Benno. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Poco dopo le ore 11 Benno Neumair ha lasciato la caserma del comando provinciale dei carabinieri in via Dante aa bordo di una gip dei carabinieri. Il trentenne si è coperto il volto con un ...