Coppia scomparsa a Bolzano | arrestato il figlio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ statoBenno Neumair, sospettato della uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Lalo scorso 4 gennaio. Il giovane è stato più volte interrogato dai carabinieri sulladei genitori, ma si è sempre detto estraneo ai fatti. Non è ancora chiaro quali nuovi elementi gli inquirenti abbiano raccolto contro il trentenne istruttore di fitness, anche se fin da quando era stato sentito come testimone c’erano molti punti che non tornavano nella sua ricostruzione. Il più importante era il buco di mezz’ora nel suo alibi: il suo telefonino infatti era rimasto staccato dalle 21.32 alle 21.57 della sera del 4 gennaio in cui sono i scomparsi i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair.