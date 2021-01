Coppa Italia, squalificati per un turno Ibrahimovic e Lukaku (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Giudice sportivo della Lega calcio ha squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la rissa nel derby dei quarti della Coppa Italia di martedì. L'attaccante dell'Inter salterà... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Giudice sportivo della Lega calcio ha squalificato per una giornata Zlatane Romeluper la rissa nel derby dei quarti delladi martedì. L'attaccante dell'Inter salterà...

