Coppa Italia, ecco date e orari della doppia semifinale tra Atalanta e Napoli (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date e orari delle semifinali di Coppa Italia. L'Atalanta, dopo aver eliminato la Lazio, affronterà nel doppio confronto il Napoli di Gattuso, che ha battuto nei quarti di finale lo Spezia. Il primo dei due match si giocherà al Diego Armando Maradona mercoledì 3 febbraio con fischio d'inizio alle 20.45. Una settimana dopo, mercoledì 10 febbraio, la gara di ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo, che inizierà sempre alle 20.45. Miranchuk esulta dopo il gol che ha eliminato la LazioNell'altra semifinale si scontreranno Inter e Juventus. Gara d'andata a San Siro martedì 2 febbraio (inizio alle 20.45). Ritorno sette giorni dopo, martedì 9 febbraio, all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45.

SEMIFINALI COPPA ITALIA: DATE E ORARI

Le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia si giocheranno il 2 febbraio alle 21 (Inter-Juventus) e il giorno successivo alla stessa ora (Napoli-Atalanta).

