Convocati Milan per il Bologna: rientro importante ma non c'è Calahnoglu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan domani affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic per cercare di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive: l'elenco dei Convocati Il Milan domani cercherà di tornare alla vittoria contro il Bologna di Mihajlovic. Buone notizie: Calahnoglu è guarito dal Covid ma non è stato convocato. Torna invece Bennacer. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, TatarusanuDIFENSORI: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, TomoriCENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessiè, Krunic, Meitè, Saelemaekers, TonaliATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Mandzukic, Rebic

