Convocati Benevento per l’Inter: Schiattarella torna disponibile (Di venerdì 29 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani contro l’Inter: ecco l’elenco dei calciatori a disposizione per la partita Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani contro l’Inter. torna Schiattarella dopo la negatività al Covid. Ecco la lista completa. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.DIFENSORI: Caldirola, Glik, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina.CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita, Schiattarella.ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Caprari, Lapadula. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha diramato la lista deiper la gara di domani contro: ecco l’elenco dei calciatori a disposizione per la partita Filippo Inzaghi ha diramato la lista deiper la gara di domani controdopo la negatività al Covid. Ecco la lista completa. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.DIFENSORI: Caldirola, Glik, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina.CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita,.ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Caprari, Lapadula. Leggi su Calcionews24.com

_intermagazine : Qui Benevento, sono 24 i convocati da Inzaghi in vista dell’Inter: l’elenco completo - NTR24 : Inter-Benevento, i convocati di Inzaghi: c’è Depaoli, ancora out Letizia e Moncini - internewsit : Inter-Benevento, i convocati di Inzaghi: Gaich ufficiale, ma non parte - - ilvaglio1 : Benevento calcio, i convocati per la gara contro l'Inter #beneventocalcio #seriea #inter #pippoinzaghi #benevento -