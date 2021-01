"Conte Ter? Non credo affatto". Sallusti gela la Gruber: il vero problema "indicibile" | VIdeo (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Non sono per nulla sicuro che ci sarà un Conte Ter". Alessandro Sallusti gela Lilli Gruber, che punta tutto sulla conferma di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. A consultazioni finite, e con incarico esplorativo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il direttore del Giornale in collegamento con Otto e mezzo su La7 centra il punto. "Ora bisognerà verificare se ci sono abbastanza poltrone per tutti. Oggi tutti i partiti della vecchia maggioranza sono andati da Mattarella a dire che si può andare avanti come prima, addirittura i 5 Stelle hanno fatto cadere la pregiudiziale su Renzi. Il problema non è politico, è un altro. Se ce lo spiegano... Ma quando è un problema è inspiegabile vuol dire che non dico indicibile ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Non sono per nulla sicuro che ci sarà un". AlessandroLilli, che punta tutto sulla conferma di Giuseppea Palazzo Chigi. A consultazioni finite, e con incarico esplorativo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il direttore del Giornale in collegamento con Otto e mezzo su La7 centra il punto. "Ora bisognerà verificare se ci sono abbastanza poltrone per tutti. Oggi tutti i partiti della vecchia maggioranza sono andati da Mattarella a dire che si può andare avanti come prima, addirittura i 5 Stelle hanno fatto cadere la pregiudiziale su Renzi. Ilnon è politico, è un altro. Se ce lo spiegano... Ma quando è unè inspiegabile vuol dire che non dicoma ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Giornata dura per Conte, primo schiaffo dal dietrofront di Vitali, poi Renzi lo bombarda… - fattoquotidiano : Conte non vorrebbe più vedere il leader di Italia Viva e lo ha ripetuto in vari colloqui anche ieri [di… - ilriformista : L'intervista di @aldotorchiaro a @BentivogliMarco: “Draghi, Cartabia e Cottarelli ci possono salvare, no al… - lucabattanta : RT @MastroTitta9: LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI. I GIUDICI NO - IL GUP DEL PROCESSO GREGORETTI, NUNZIO SARPIETRO, TIFA SPUDORATAMENTE PER IL… - lettense1 : RT @g_ferru: Con il mandato affidatogli da #Mattarella il Presidente della Camera agirà da vera e propria foglia di #Fico perché non si bru… -