Conte su Dzeko: “Non ho chiesto nessuno. Possibili solo operazioni senza esborso economico” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benevento. Al tecnico nerazzurro è stato chiesto il motivo dei numerosi accostamenti di Edin Dzeko – negli ultimi anni – al club di Appiano Gentile: “Ho sempre detto che questi sono i giocatori che ho a disposizione e li avrò per tutto il campionato. Non ho chiesto nulla alla società, ma mi piace il fatto che ogni volta passi come un mio capriccio, ho avuto poca influenza su tutte le situazioni quest’anno. Non parlo di Dzeko perché è di proprietà della Roma, sarebbe irrispettoso per lui, per il suo club e per miei giocatori. La rosa non cambierà a meno che qualcuno non chieda la cessione. Sono Possibili solo situazioni senza esborso economico. Noi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benevento. Al tecnico nerazzurro è statoil motivo dei numerosi accostamenti di Edin– negli ultimi anni – al club di Appiano Gentile: “Ho sempre detto che questi sono i giocatori che ho a disposizione e li avrò per tutto il campionato. Non honulla alla società, ma mi piace il fatto che ogni volta passi come un mio capriccio, ho avuto poca influenza su tutte le situazioni quest’anno. Non parlo diperché è di proprietà della Roma, sarebbe irrispettoso per lui, per il suo club e per miei giocatori. La rosa non cambierà a meno che qualcuno non chieda la cessione. Sonosituazioni. Noi ...

