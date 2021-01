Consultazioni | Salvini | «Governo incapace | elezioni» | M5s spera in Conte Ter

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano ledi, oggi il centrodestra è salito al Colle con M5s. La coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia comunica al Presidente della Repubblica che l’unica possibilità è il voto. L’M5s invecein unTer. Tutti gli aggiornamenti. >> Causin (Europeisti): “Bruciare l’ipotesi? A quel punto meglio andare a votare”M5s: «L’unica persona in grado di condurre il Paese è Giuseppe» Oggi continuano ledigiunte al terzo e ultimo giorno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questo venerdì pomeriggio, ha ascoltato il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. L’intento di questa fase istituzionale è prendere una decisione in ...

Oggi terzo e ultimo giorno dial Quirinale . Il centrodestra unito e la delegazione di M5s sono stati a colloquio ...al Colle - "Abbiamo espresso preoccupazione - ha detto Matteo-...Cosi' il leader della Lega, Matteo, al termine delleal Quirinale. LA FRASE CHIAVE - 'Tutti i componenti si sono riservati, ove non si andasse ad elezioni, di valutare con il ...Terzo e ultimo giorno di consultazioni. Parla Salvini: 'Votiamo Recovery e ristori anche in caso di scioglimento delle Camere. Senza voto valuteremo le scelte del Colle'. M5s non chiude a Iv. Rosato: ...Continuano le Consultazioni di Governo, oggi il centrodestra è salito al Colle con M5s. La coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia vuole il voto.