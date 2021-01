Consultazioni: il M5s è fedele a Conte, ’apre’ a Renzi e Di Battista minaccia: “Me ne vado” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un intervento ‘assennato’ quello che Crimi, capo politico del M5s, ha pronunciato davanti al Presidente Mattarella, nell’ambito delle Consultazioni. Proposte in linea con lo spirito del Movimento (fedeltà assolta a Conte in primis) ma, anche con un’inaspettata apertura ‘possibilista’ a Matteo Renzi. Affermazioni che hanno però di fatto risvegliato diversi ‘mal di pancia’ interni ai pentastellati, con Di Battista il quale, solo sentendo pronunciare il nome del leader di Italia Viva, ha minacciato riuscire immediatamente dal Movimento. Ma entriamo nel vivo di quanto riferito da Crimi. Consultazioni, il M5s: “Un patto di legislatura chiaro davanti a cittadini e con lealtà” Dunque, ”Per il Movimento 5 stelle l’unica persona in grado di condurre con serietà il Paese in questa fase è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un intervento ‘assennato’ quello che Crimi, capo politico del M5s, ha pronunciato davanti al Presidente Mattarella, nell’ambito delle. Proposte in linea con lo spirito del Movimento (fedeltà assolta ain primis) ma, anche con un’inaspettata apertura ‘possibilista’ a Matteo. Affermazioni che hanno però di fatto risvegliato diversi ‘mal di pancia’ interni ai pentastellati, con Diil quale, solo sentendo pronunciare il nome del leader di Italia Viva, hato riuscire immediatamente dal Movimento. Ma entriamo nel vivo di quanto riferito da Crimi., il M5s: “Un patto di legislatura chiaro davanti a cittadini e con lealtà” Dunque, ”Per il Movimento 5 stelle l’unica persona in grado di condurre con serietà il Paese in questa fase è ...

