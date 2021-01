Consultazioni: il centrodestra vorrebbe le elezioni ma si rimette al Presidente. Ma mai più questa maggioranza (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La delegazione unitaria del centrodestra, che rappresenta la maggioranza del Paese e governa 14 regioni su 20, ha espresso al Presidente della Repubblica la comune preoccupazione per la situazione sanitaria, economica e sociale in cui versa l’Italia, situazione che è stata aggravata da un Governo incapace e nato da un accordo di Palazzo”. Consultazioni: la nota congiunta del centrodestra sull’incontro con Mattarella questa la nota attraverso la quale, poco fa il centrodestra ha riferito del colloquio avuto con il Presidente Mattarella, nell’ambito delle Consultazioni. Un colloquio tutti sommato breve, circa 40 minuti, nel corso dei quali, ricapitola Salvini ai giornalisti, l’opposizione ha commentato “La crisi, causata dai litigi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La delegazione unitaria del, che rappresenta ladel Paese e governa 14 regioni su 20, ha espresso aldella Repubblica la comune preoccupazione per la situazione sanitaria, economica e sociale in cui versa l’Italia, situazione che è stata aggravata da un Governo incapace e nato da un accordo di Palazzo”.: la nota congiunta delsull’incontro con Mattarellala nota attraverso la quale, poco fa ilha riferito del colloquio avuto con ilMattarella, nell’ambito delle. Un colloquio tutti sommato breve, circa 40 minuti, nel corso dei quali, ricapitola Salvini ai giornalisti, l’opposizione ha commentato “La crisi, causata dai litigi, ...

