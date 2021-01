Consultazioni | il centrodestra al Quirinale | “Chiediamo le elezioni”

matteosalvinimi : In diretta dal Quirinale, il Centrodestra unito partecipa alle #consultazioni con il presidente della Repubblica, v… - patriziaprestip : Ma il #Salvini che oggi chiede a Berlusconi che il centrodestra vada unito al governo, è lo stesso che tre anni fa… - Agenzia_Ansa : #Governo, terzo giorno di consultazioni. #Salvini: 'O elezioni o governo di centrodestra'. Oggi pomeriggio al Colle… - Gabriele_Vernuz : Il centrodestra continua a dire che è espressione della maggioranza degli italiani. Non mi sembra ci siano state de… - Radio1Rai : ?? #Consultazioni Salvini (Lega): “Centrodestra disponibile a collaborare su Recovery, vaccini e ristori. Diciamo no… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni centrodestra

Con l'arrivo della delegazione delal Quirinale riprendono ledel capo dello Stato. Si tratta della delegazione più nutrita, dal momento che i partiti di opposizione hanno deciso di incontrare il capo dello ...Con l'arrivo della delegazione delal Quirinale sono riprese ledel capo dello Stato per la formazione del nuovo governo. Si tratta della delegazione più nutrita, dal momento che i partiti di opposizione ...Terzo ed ultimo giorno di consultazioni in Italia. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il centrodestra unito (che chiede di andare ad elezioni) ed il Movimento 5 Stelle. Come noto, neg ...Al via la terza e ultima giornata di consultazioni al Quirinale: Mattarella incontrerà la coalizione di centrodestra e il M5S.