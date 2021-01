Consultazioni, dopo le ambiguità di Renzi oggi i 5 stelle al Colle. Reincarico a Conte, mandato esplorativo e nuovo giro: le ipotesi (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ultimo giorno di Consultazioni è quello dei gruppi più grandi. Ed è pure quello decisivo. dopo due giorni al Quirinale non si è materializzata nè una maggioranza nè un nome. Certo c’è quello di Giuseppe Conte, fatto dal Pd, da Leu, dagli Europeisti e poi ovviamente dal M5s. Ma ci sono pure le condizioni d’Italia viva, anche se pare che nel colloquio col Colle siano state manifestate in modo meno perentorio rispetto a quanto fatto filtrare alle agenzie. Ma andiamo con ordine. Italia ambigua – Il terzo giorno di Consultazioni comincerà nel pomeriggio, visto che in mattinata è prevista l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Scontato il no a Conte ter da parte del centrodestra, atteso in delegazione unitaria, anche se bisognerà capire se davvero Forza Italia alla fine manifesterà un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ultimo giorno diè quello dei gruppi più grandi. Ed è pure quello decisivo.due giorni al Quirinale non si è materializzata nè una maggioranza nè un nome. Certo c’è quello di Giuseppe, fatto dal Pd, da Leu, dagli Europeisti e poi ovviamente dal M5s. Ma ci sono pure le condizioni d’Italia viva, anche se pare che nel colloquio colsiano state manifestate in modo meno perentorio rispetto a quanto fatto filtrare alle agenzie. Ma andiamo con ordine. Italia ambigua – Il terzo giorno dicomincerà nel pomeriggio, visto che in mattinata è prevista l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Scontato il no ater da parte del centrodestra, atteso in delegazione unitaria, anche se bisognerà capire se davvero Forza Italia alla fine manifesterà un ...

