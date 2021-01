Consultazioni | Di Battista verso l’addio al M5S | il motivo

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Movimento 5 Stelle si spacca subito dopo le dichiarazioni del capo politico Vito Crimi, rilasciate dopo leal Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prima le parole dell’ex ministra Barbara Lezzi, poi l’attacco frontale di Alessandro Di, pronto a lasciare il M5S nel caso in cui i vertici provassero a creare una maggioranza con Italia Viva di Matteo Renzi. Crisi di governo, Barbara Lezzi contro la riapertura a Renzi: chiesto il voto degli iscritti La posizione del M5s su Renzi “è un repentino cambio di linea al quale, per essere legittimato, deve seguire un voto degli iscritti. I due governi formati dal 2018 hanno visto centrale il voto dei nostri iscritti. Anche in questo caso è necessario”, ha twittato Barbara Lezzi, commentando un post del deputato Emilio Carelli che ...