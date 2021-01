Consultazioni, dai 5 Stelle nessun veto a Renzi. Il Centrodestra chiede le elezioni – LIVE (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, ultimo giorno di Consultazioni. Centrodestra e Movimento 5 Stelle al Colle. ROMA – Tre giorni di Consultazioni potrebbero non bastare per chiudere la crisi di governo. Arrivati all’ultimo giorno, l’ipotesi del Conte ter perde quota o comunque sembra improbabile una rapida soluzione della crisi. Nel terzo giorno di Consultazioni Matteo Renzi ha frenato sulla possibilità di uscire in tempi brevi dalla fase di stallo e avrebbe suggerito di affidare una persona diversa da Conte un incarico esplorativo per valutare se ci siano le condizioni per formare una nuova maggioranza di governo partendo dalla base del Conte bis. La decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le Consultazioni Terminate le ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, ultimo giorno die Movimento 5al Colle. ROMA – Tre giorni dipotrebbero non bastare per chiudere la crisi di governo. Arrivati all’ultimo giorno, l’ipotesi del Conte ter perde quota o comunque sembra improbabile una rapida soluzione della crisi. Nel terzo giorno diMatteoha frenato sulla possibilità di uscire in tempi brevi dalla fase di stallo e avrebbe suggerito di affidare una persona diversa da Conte un incarico esplorativo per valutare se ci siano le condizioni per formare una nuova maggioranza di governo partendo dalla base del Conte bis. La decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo leTerminate le ...

Mov5Stelle : Segui con noi a partire dalle 17.00 le dichiarazioni al Quirinale dopo le consultazioni con il Presidente della Rep… - FratellidItalia : Crisi Governo, Rampelli: Consultazioni al Quirinale, è caos dentro e fuori dai palazzi - La7tv : #specialimentana 'Governo politico a partire da maggioranza attuale ma con un patto di legislatura. Per i 5 Stelle… - repubblica : ?? Crisi di governo, terminate le consultazioni. dai 5S nessun veto a Iv: 'Serve patto di legislatura'. Salvini: 'Se… - SilviaPiccinin9 : @fanpage Ma no dai ? Ma ancora? Ma prendetevi anche Edmund Kemper Samuel Little e per non farvi mancare nulla Han… -