Consultazioni | Crimi | “No veti | governo politico con Conte premier”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “Non è il momento dei veti, è il momento di fare un passo in avanti tutti insieme e velocemente. Da noi c’è la disponibilità ad un confronto con chi intende dare risposte concrete nell’interesse del Paese. Un governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato insieme, con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini“. I 5 stelle hanno indicato Giuseppe Conte come guida di questo governo. Lo ha detto Vito Crimi, parlando al Quirinale dopo l’incontro della delegazione 5 stelle con il capo dello Stato.

