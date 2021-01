Consultazioni | Crimi | ' con Conte recuperata credibilità in Ue | non dissipiamo patrimonio'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "I 209 miliardi del Next generation Eu, che parla delle nostre generazioni future, rappresentano uno strumento fondamentale per il rilancio del Paese. In queste risorse non c'è solo l'ossigeno che può ridare vita alla nostra economia, ma quell'energia che può aiutarci a ricostruire il futuro dell'Italia e a consegnare una nuova società alle future generazioni. Una società che metta al centro la cultura e la formazione, che punti alla conversione sostenibile delle attività produttive, che rappresenti una opportunità anziché un ostacolo. E che faccia dell'innovazione il punto fermo intorno a cui ruota tutto questo". Così il capo politico del M5S, Vito, dichiarando al termine delleal Quirinale. "Sono risorse che abbiamo saputo conquistare grazie ad un'Italia forte, coesa, determinata, nuovamente ...

lorepregliasco : Crimi esorta a ripartire dall'attuale maggioranza: il che sembra includere Italia Viva #consultazioni - you_trend : ?? #Consultazioni, #M5S al #Quirinale #Crimi: 'Pieno sostegno a #Conte. Siamo disponibili al dialogo con le forze… - MediasetTgcom24 : Consultazioni, Crimi (M5): rischiamo di dissipare quanto fatto finora - DaSiracusa : RT @LoSpacconeMM: #Crimi ha lo stesso carisma di un tostapane. #consultazioni #maratonamentana - andrea_pecchia : Accendo solo ora e sento tutto e il contrario di tutto: direi che nei 5S il poro #Crimi conta come il due di coppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Crimi

Lo dice il capo politico M5S Vitodopo le: M5s, crisi incomprensibile, non voluta da noi - 'Abbiamo piena consapevolezza della difficile situazione in cui si trova ...Lo dice il capo politico M5S Vitodopo le. 'Si può accettare che ci siano veti o personalismi? Oppure è il momento della responsabilità e di fare un passo avanti e farlo tutti ...Roma, 29 gen (Adnkronos) - 'Può oggi il Paese accettare che sia il momento dei veti, dei personalismi, dell’arroccarsi sulle proprie posizioni?Roma, 29 gen (Adnkronos) - 'Per il Movimento 5 stelle l'unica persona in grado di condurre con serietà il Paese in questa fase è Giuseppe Conte.