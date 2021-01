Consiglio ministri: ok decreto rinvio cartelle fisco a 28 febbraio (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il rinvio delle cartelle esattoriali al 28 febbraio. Lo si apprende da fonti di Governo, al termine del Cdm. Leggi su agi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - Ildeiha approvato illegge per ildelleesattoriali al 28. Lo si apprende da fonti di Governo, al termine del Cdm.

Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 94 | www.governo.it Governo Consiglio ministri: ok decreto rinvio cartelle fisco a 28 febbraio

