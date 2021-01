Consigli Fantacalcio 20^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 20^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Torino e Fiorentina Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 20^ Giornata di Serie A: Torino-Fiorentina. Al via il girone di ritorno con la sfida tra deluse per eccellenza sin qui. Ravvivati da Nicola, tra i granata tornerà Bremer e si può mettere perché sempre pericoloso sulle palle inattive. Bene anche gli esterni Singo e Ansaldi, possibili vincitori nei duelli. Da Linetty ci si attende uno squillo in chiave bonus, da Belotti il ritorno al gol. Dopo la doppietta di Benevento, si può schierare anche un Zaza ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 20^diA che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Torino e Fiorentina Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 20^diA: Torino-Fiorentina. Al via il girone di ritorno con la sfida tra deluse per eccellenza sin qui. Ravvivati da Nicola, tra i granata tornerà Bremer e si può mettere perché sempre pericoloso sulle palle inattive. Bene anche gli esterni Singo e Ansaldi, possibili vincitori nei duelli. Da Linetty ci si attende uno squillo in chiave bonus, da Belotti il ritorno al gol. Dopo la doppietta di Benevento, si puòanche un Zaza ...

