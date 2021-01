Coniugi di Bolzano scomparsi | arrestato il figlio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Valentina Dardari Benno Neumair, 30 anni, è stato. Il giovane è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere Idi, Laura Perselli di 68 anni e Peter Neumair di anni 63, sarebbero stati uccisi e i loro cadaveri occultati. In manette è finito iltrentenne della coppia, Benno Neumair, accusato adesso di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La coppia, marito e moglie, era scomparsa alo scorso 4 gennaio e quasi subito il ragazzo era finito nella lista dei sospettati. Ancora non si è a conoscenza di cosa abbia portato gli inquirenti all’arresto del giovane istruttore di fitness.nodo 1917956ildella coppia scomparsa Fin da quando era stato ascoltato come testimone, erano però ...