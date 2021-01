Confindustria Bergamo prende base a Bruxelles per avvicinare le imprese all’Europa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattro Associazioni che rappresentano territori ad alta intensità industriale e manifatturiera –Brescia,Como eLecco e Sondrio – hanno scelto di collaborare e mettere in comune le proprie risorse per un’iniziativa condivisa. Un progetto finalizzato a sostenere il sistema produttivo dei territori rappresentati, intercettando in modo più efficace le occasioni di sviluppo in ambito europeo. L’iniziativa, che potrà contare sulla pregressa esperienza delle territoriali di Como e Lecco e Sondrio già presenti adal 2014, consentirà di garantire un supporto sempre più operativo alle aziende delle cinque province, di avere informazioni periodiche e puntuali sui principali temi europei di interesse, nonché assistenza ...