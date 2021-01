Conferenza stampa Pioli: «Ibra non è razzista. Mettiamo un punto a questa storia» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Bologna-Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna: match valevole per la prima giornata del girone di ritorno di campionato. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 BOLOGNA – «Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al Bologna, una gara difficile. Per fare bene contro il Bologna devi meritarlo, ti fa sudare». CAMPIONATO – «Stiamo facendo un ottimo percorso, l’anno scorso siamo finiti a 16-17 punti da Juve e Inter, quest’anno siamo davanti e stiamo cercando di limare la differenza, ma sappiamo che la lotta per andare in Champions League sarà dura». BENNACER – «Ritorno di Bennacer? Molto positivo, ieri abbiamo fatto un gran bell’allenamento, spero di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di Bologna-Milan Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna: match valevole per la prima giornata del girone di ritorno di campionato. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 BOLOGNA – «Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al Bologna, una gara difficile. Per fare bene contro il Bologna devi meritarlo, ti fa sudare». CAMPIONATO – «Stiamo facendo un ottimo percorso, l’anno scorso siamo finiti a 16-17 punti da Juve e Inter, quest’anno siamo davanti e stiamo cercando di limare la differenza, ma sappiamo che la lotta per andare in Champions League sarà dura». BENNACER – «Ritorno di Bennacer? Molto positivo, ieri abbiamo fatto un gran bell’allenamento, spero di ...

acmilan : It’s time to get to know @fikayotomori_ a bit better, join us live on the app at 2pm ?? - OfficialSSLazio : ????Domani la conferenza stampa di presentazione di @MateoMusacchio5 ?? - Agenzia_Ansa : #Arcuri: anche #Moderna ha annunciato un taglio del 20%, ci mancano almeno 300mila dosi'. La conferenza stampa del… - Carmela_oltre : RT @DarioBallini: 'Segretario posso farle una domanda?' NO. Così inizia e finisce la conferenza stampa del PD dopo le #Consultazioni… - GiovannaConfal5 : RT @Agenzia_Ansa: #Arcuri: anche #Moderna ha annunciato un taglio del 20%, ci mancano almeno 300mila dosi'. La conferenza stampa del commis… -