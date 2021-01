Conferenza stampa Musacchio: «Arrivo alla Lazio con tanta voglia e fame» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mateo Musacchio ha parlato in Conferenza stampa presentandosi come nuovo difensore biancoceleste. Le sue parole Mateo Musacchio ha parlato in Conferenza stampa presentandosi come nuovo difensore della Lazio. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI STATO DI FORMA – «Prima di tutto, per me è un’opportunità importantissima. Sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene, Arrivo alla Lazio con tanta voglia e fame» OBIETTIVI – «Quando mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui, in due minuti ho parlato con la famiglia. Non potevo dire di a un club così. Sono in una squadra fortissima. Il campionato è duro, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mateoha parlato inpresentandosi come nuovo difensore biancoceleste. Le sue parole Mateoha parlato inpresentandosi come nuovo difensore della. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI STATO DI FORMA – «Prima di tutto, per me è un’opportunità importantissima. Sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene,con» OBIETTIVI – «Quando mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui, in due minuti ho parlato con la famiglia. Non potevo dire di a un club così. Sono in una squadra fortissima. Il campionato è duro, ...

