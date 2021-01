Confcommercio Caserta | la crisi di Governo rischia di fare più danni del Covid 19 | “Fate presto”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riforme e provvedimenti fermi al palo per effetto dellapolitica,lancia un sos e invita le istituzioni e i partiti a ‘’. “Serve con urgenza un nuovo– dichiara Lucio Sindaco, presidente provinciale di– non importa quale, purché si crei quella stabilità economica e politica necessaria per garantire il proseguimento degli interventi a sostegno del mondo del commercio. E soprattutto un’accelerazione che punti allo snellimento delle pratiche burocratiche. La situazione ha raggiunto infatti livelli di drammaticità senza eguali. Gli ammortizzatori sociali in alcune province sono fermi dallo scorso mese di settembre mentre i ristori ...

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio Caserta

CasertaWeb

...di cordoglio La donna lavorava nel settore dei servizi di contabilità e fisco della... Nel frattempo ad Arienzo , in provincia di, si sono svolti i funerali del piccolo Antonio. Il ...Dunque per il presidente di Impresa Cultura Italia-, Carlo Fontana: I dati della ... ecco dunque cosa sarà possibile visitare: Pompei, la reggia die il Compendio Garibaldino di ...Decreti e riforme fermi in attesa della formazione del nuovo Esecutivo. Sindaco: "Migliaia di imprese sul lastrico, bisogna far ripartire Cig e ristori".Decreti e riforme fermi al palo in attesa della formazione del nuovo Esecutivo Sindaco: “Bisogna far ripartire Cig e ristori” Riforme e provvedimenti fermi al palo per effetto della crisi politica, Co ...