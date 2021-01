Concorso Banca d’Italia 2021, ecco il nuovo bando per 105 posti: domande dal 5 febbraio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la revoca del precedente Concorso Banca d’Italia, l’Ente ha pubblicato un nuovo bando destinato a diplomati e laureati triennali per 105 assunzioni a tempo indeterminato. I posti sono così ripartiti: 10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT; 40 vice assistenti. Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare. Sentenza Tar Concorso Banca Italia: cosa è successo Concorso Banca d’Italia 2021: requisiti di accesso Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la revoca del precedente, l’Ente ha pubblicato undestinato a diplomati e laureati triennali per 105 assunzioni a tempo indeterminato. Isono così ripartiti: 10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT; 40 vice assistenti. Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare. Sentenza TarItalia: cosa è successo: requisiti di accesso Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti ...

