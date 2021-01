Concorso Banca d’Italia 2021: 105 nuove assunzioni. Bando e domanda (Di venerdì 29 gennaio 2021) I candidati al Concorso Banca d’Italia potranno presentare domanda a partire dalle ore 12.00 del 5 febbraio Dopo la revoca delle procedure bandite nel 2020, lo scorso 25 gennaio 2021 è stato pubblicato il Bando del Concorso Banca d’Italia 2021. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 105 nuove risorse tra diplomati e laureati e tra 5 diversi profili che corrispondono alle lettere A, B, C,D, E nel testo del Bando. Le figure ricercate sono:– 10 assistenti amministrativi per discipline economiche;– 10 assistenti amministrativi per discipline giuridiche;– 20 assistenti amministrativi per discipline statistiche;– 25 assistenti tecnici informatici;– 40 vice ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) I candidati alpotranno presentarea partire dalle ore 12.00 del 5 febbraio Dopo la revoca delle procedure bandite nel 2020, lo scorso 25 gennaioè stato pubblicato ildel. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 105risorse tra diplomati e laureati e tra 5 diversi profili che corrispondono alle lettere A, B, C,D, E nel testo del. Le figure ricercate sono:– 10 assistenti amministrativi per discipline economiche;– 10 assistenti amministrativi per discipline giuridiche;– 20 assistenti amministrativi per discipline statistiche;– 25 assistenti tecnici informatici;– 40 vice ...

