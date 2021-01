Con le muffole di Bernie Sanders, 1,8 milioni in beneficenza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bernie Sanders, con le sue muffole seduto in disparte durante l’Inauguration Day, è rimasto nel cuore di tutti. E quell’immagine è diventata protagonista assoluta in Rete. A tal punto che, l’iniziativa del senatore di usare il meme per fare beneficenza allo stato del Vermont, ha raccolto, in soli cinque giorni, ben 1,8 milioni di dollari. X Bernie Sanders e le muffole del cuore Tutti gli oggetti messi in vendita sullo Store di Sanders sono andati esauriti in meno di mezz’ora. «Jane ed io siamo rimasti sbalorditi da tutta la creatività mostrata da così tante persone nell’ultima settimana. Siamo contenti di poter usare la mia fama su Internet per aiutare Vermonters bisognosi» ha commentato l’ex candidato alle primarie ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 gennaio 2021), con le sueseduto in disparte durante l’Inauguration Day, è rimasto nel cuore di tutti. E quell’immagine è diventata protagonista assoluta in Rete. A tal punto che, l’iniziativa del senatore di usare il meme per fareallo stato del Vermont, ha raccolto, in soli cinque giorni, ben 1,8di dollari. Xe ledel cuore Tutti gli oggetti messi in vendita sullo Store disono andati esauriti in meno di mezz’ora. «Jane ed io siamo rimasti sbalorditi da tutta la creatività mostrata da così tante persone nell’ultima settimana. Siamo contenti di poter usare la mia fama su Internet per aiutare Vermonters bisognosi» ha commentato l’ex candidato alle primarie ...

Agenzia_Ansa : Le #muffole di #Sanders raccolgono 1,8 milioni in beneficenza. I gadget con la sua immagine all'Inauguration Day so… - Agenzia_Ansa : #Usa, #BernieSanders usa la foto con le #muffole per beneficenza. Su magliette e felpe per 'Meals on Wheels' che so… - factanza : ???? Le muffole di #Sanders raccolgono 1,8 milioni in beneficenza. La foto che ritrae il senatore del Vermont seduto… - Br_Vitamina : RT @ultimenotizie: #BernieSanders usa il suo meme per fare beneficenza e raccoglie 1,8 milioni di dollari. La foto che ritrae il senatore d… - v3rd3acqua : RT @ultimenotizie: #BernieSanders usa il suo meme per fare beneficenza e raccoglie 1,8 milioni di dollari. La foto che ritrae il senatore d… -