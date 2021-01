Con emergenza Covid udienze da remoto per Commissioni Tributarie (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA - Il cambiamento nell'organizzazione delle udienze innanzi alle Commissioni Tributarie nel periodo della pandemia e i criteri per le loro modalità di svolgimento sono stati i temi al centro dell'... Leggi su gazzettadiparma (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA - Il cambiamento nell'organizzazione delleinnanzi allenel periodo della pandemia e i criteri per le loro modalità di svolgimento sono stati i temi al centro dell'...

ItaliaViva : Abbiamo proposto contenuti, temi di discussione, questioni che secondo noi devono essere affrontate con rapidità, c… - poliziadistato : ?? Con proroga stato di emergenza per #COVID19, in Italia le patenti di guida scadute tra #31gennaio2020 e… - BentivogliMarco : 'Per ritornare alla nuova normalità bisogna partire da una forte discontinuità con il passato iniziando a rifondare… - RetweetPalermo : RT @IlModeratoreWeb: Con emergenza Covid udienze da remoto per Commissioni Tributarie - - PpPagliaro : RT @ItaliaViva: Abbiamo proposto contenuti, temi di discussione, questioni che secondo noi devono essere affrontate con rapidità, come l'em… -