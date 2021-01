Con emergenza Covid udienze da remoto per Commissioni Tributarie (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il cambiamento nell’organizzazione delle udienze innanzi alle Commissioni Tributarie nel periodo della pandemia e i criteri per le loro modalità di svolgimento sono stati i temi al centro dell’incontro online dal titolo “Le udienze da remoto innanzi alle Commissioni Tributarie”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno e Uncat.“La giusta contemperazione del diritto di difesa, che trova nella oralità una delle sue fasi di esercizio – ha spiegato Michele Di Fiore, direttore scuola di formazione Uncat -, e dell’interesse alla ragionevole durata del processo va ricercata nell’accoglimento dell’istanza di rinvio ogni qual volta ciò sia giustificato dall’importanza, dalla complessità e dal valore della questione da decidere. Non può ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il cambiamento nell’organizzazione delleinnanzi allenel periodo della pandemia e i criteri per le loro modalità di svolgimento sono stati i temi al centro dell’incontro online dal titolo “Ledainnanzi alle”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno e Uncat.“La giusta contemperazione del diritto di difesa, che trova nella oralità una delle sue fasi di esercizio – ha spiegato Michele Di Fiore, direttore scuola di formazione Uncat -, e dell’interesse alla ragionevole durata del processo va ricercata nell’accoglimento dell’istanza di rinvio ogni qual volta ciò sia giustificato dall’importanza, dalla complessità e dal valore della questione da decidere. Non può ...

