Compagnia di San Paolo, erogazioni per 500 milioni nei prossimi 4 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono pari a oltre 500 milioni di euro le erogazioni previste dalla Compagnia di San Paolo nel suo piano strategico 2021-2024, che – secondo le stime della fondazione – dovrebbero generare un impatto di almeno 2 miliardi di euro a beneficio dei territori. Nel solo 2021, le erogazioni saranno di 155 milioni di euro, per un impatto di almeno 550 milioni di euro. Sono i numeri presentati oggi da Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, e Alberto Anfossi, seretario generale, descrivendo le Linee Programmatiche per il 2021 e il Documento Programmatico Pluriennale 2021-2024 della fondazione torinese. La Compagnia San Paolo ha reso noto di aver erogato oltre 168 ...

