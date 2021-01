qn_giorno : Commerciante ucciso ad Affori, figlia assolta dall'accusa di omicidio - erikpaga13 : @antoniopolito1 invece quando si dice che ha ucciso un commerciante perchè non ha pagato il pizzo il delitto è giustificato? - Notiziedi_it : Commerciante di scarpe ucciso a Milano, assolta la figlia: “Non è stata la mandante dell’omicidio” - Rolfi39 : RT @TgrRai: #Milano, commerciante ucciso ad Affori: figlia assolta dall'accusa di essere la mandante, ma condannata a 4 anni per avere inca… - TgrRai : #Milano, commerciante ucciso ad Affori: figlia assolta dall'accusa di essere la mandante, ma condannata a 4 anni pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Commerciante ucciso

... il 5 febbraio 2016, è stato trovato il corpo del padre, 'storico'di scarpe nel quartiere di Affori. La donna, che ha continuato a gestire il negozio del padre, era accusata anche di ...... 47 anni, accusata di essere la mandante dell'uccisione del padre Maurizio, 69 anni,di scarpe,nel suo appartamento in via Carli, nel quartiere Affori, il 5 febbraio 2016. La ...La Procura di Milano aveva chiesto l'ergastolo, ma il giudice l'ha assolta. La 47enne Simona Pozzi, accusata di essere stata la mandante dell'omicidio del padre commerciante ...Milano, 29 gennaio 2021 - Assolta dall'accusa di omicidio e condannata a 4 anni di carcere per lesioni gravi (è stato riqualificato il secondo capo di accusa che era di tentato omicidio per un episodi ...