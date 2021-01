Come (e perché) funziona la campagna vaccinale in ISraele (Di venerdì 29 gennaio 2021) ISraele è il primo stato al mondo per il record delle vaccinazioni. In un mese e mezzo sono state somministrate oltre 2 milioni 700mila dosi di vaccino che hanno coperto circa un terzo della popolazione (9,3 milioni di persone) ed il termine della campagna vaccinale è previsto entro la fine di marzo. Questi risultati straordinari sono stati ottenuti grazie a loro sistema sanitario molto strutturato, ad un avanzato sistema informatico ma anche alle milioni di dosi messe a disposizione da Pfizer. L'Informatizzazione dei dati della popolazione, i call center ed i numerosi centri per le vaccinazioni sono stati gestiti dalle 4 HMOs (Health Maintenance Organizations) che sono compagnie erogatrici di servizi sanitari no-profit finanziati dallo Stato. La più grande è la Clalit e le altre sono Maccabi, Meuhedet e Leumit. Ma ... Leggi su panorama (Di venerdì 29 gennaio 2021)è il primo stato al mondo per il record delle vaccinazioni. In un mese e mezzo sono state somministrate oltre 2 milioni 700mila dosi di vaccino che hanno coperto circa un terzo della popolazione (9,3 milioni di persone) ed il termine dellaè previsto entro la fine di marzo. Questi risultati straordinari sono stati ottenuti grazie a loro sistema sanitario molto strutturato, ad un avanzato sistema informatico ma anche alle milioni di dosi messe a disposizione da Pfizer. L'Informatizzazione dei dati della popolazione, i call center ed i numerosi centri per le vaccinazioni sono stati gestiti dalle 4 HMOs (Health Maintenance Organizations) che sono compagnie erogatrici di servizi sanitari no-profit finanziati dallo Stato. La più grande è la Clalit e le altre sono Maccabi, Meuhedet e Leumit. Ma ...

