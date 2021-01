Combinata nordica | salto di gara cancellato a Seefeld Italiani molto attardati nel PCR

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è cominciato certamente nel migliore dei modi il lungo weekend del Triple di, valevole come quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 dimaschile. Stamattina, nonostante grandi difficoltà legate al vento (instabile per direzione e intensità), gli organizzatori sono riusciti a completare perlomeno il recupero del Provisional Competition Round, che non si era potuto disputare nella giornata di ieri a causa di una fitta nevicata. In seguito era previsto ildivalido per il primo atto della kermesse, ma la serie è stata interrotta e cancellata definitivamente dopo i primi 19 atleti (su 52) per l’instabilità del vento sul Normal Hill tirolese. Appuntamento fissato alle ore 15.30, con la Gundersen da 5 km che assegnerà 50 punti di Coppa del Mondo ...