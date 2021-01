Clubhouse, ecco il nuovo social network di cui tutti parlano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Clubhouse è il nuovo social network basato soltanto sulla comunicazione vocale, le persone che interagiscono non scrivono e non si inviano immagini, possono solo parlare e ascoltare. Al momento questo social così particolare è molto limitato, è scaricabile da store iOS e la versione Android è in via di sviluppo. Clubhouse è diviso per stanze e per ora si entra solo con invito, entro il 2021 le modalità di accesso saranno superiori. Come nasce Clubhouse Clubhouse nasce nel 2020, nel mese di aprire grazie ad Alpha Exploration, una startup della Bay Area di San Francisco, alla guida di questa realtà ci sono Paul Davison e Rohan Seth. Sono ex dipendenti di Pinterest e Google, per il progetto Clubhouse hanno ottenuto un finanziamento ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)è ilbasato soltanto sulla comunicazione vocale, le persone che interagiscono non scrivono e non si inviano immagini, possono solo parlare e ascoltare. Al momento questocosì particolare è molto limitato, è scaricabile da store iOS e la versione Android è in via di sviluppo.è diviso per stanze e per ora si entra solo con invito, entro il 2021 le modalità di accesso saranno superiori. Come nascenasce nel 2020, nel mese di aprire grazie ad Alpha Exploration, una startup della Bay Area di San Francisco, alla guida di questa realtà ci sono Paul Davison e Rohan Seth. Sono ex dipendenti di Pinterest e Google, per il progettohanno ottenuto un finanziamento ...

