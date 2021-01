Civico 22 lancia la sua scuola politica: 15 appuntamenti, si parte domenica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiParta la scuola politica di Civico 22. La prima lezione il 31 gennaio 2021, quindici gli appuntamenti, sempre dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Quattro le parole – che sono alla base del programma – che la scuola declinerà WELCOME, GREEN, INTELLIGENZA, CON-SENSO. Si legge dalla nota stampa: “Presidente Angelo MORETTI, Direttore Scientifico Raffaele ARIGLIANI, domenica 31 gennaio 2021 parte la scuola di Formazione politica di Civico22. Quindici in tutto e sempre la domenica pomeriggio, gli appuntamenti previsti dal programma della scuola. Saranno quattro, invece, le parole che la scuola declinerà, parole che sono alla base del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiParta ladi22. La prima lezione il 31 gennaio 2021, quindici gli, sempre dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Quattro le parole – che sono alla base del programma – che ladeclinerà WELCOME, GREEN, INTELLIGENZA, CON-SENSO. Si legge dalla nota stampa: “Presidente Angelo MORETTI, Direttore Scientifico Raffaele ARIGLIANI,31 gennaio 2021ladi Formazionedi22. Quindici in tutto e sempre lapomeriggio, gliprevisti dal programma della. Saranno quattro, invece, le parole che ladeclinerà, parole che sono alla base del ...

betapdb : RT @alegher: Nuovo round di crowdfunding civico per il Comune di Milano che lancia, sulla piattaforma Produzioni dal Basso, le campagne di… - alegher : Nuovo round di crowdfunding civico per il Comune di Milano che lancia, sulla piattaforma Produzioni dal Basso, le c… - Nicola22919960 : RT @CivicraziaItaly: Il cittadino non arriva a fine mese, non riesce a pagare affitti e bollette. In questo 'disastro' una categoria sembra… - CivicraziaItaly : RT @CivicraziaItaly: Il cittadino non arriva a fine mese, non riesce a pagare affitti e bollette. In questo 'disastro' una categoria sembra… - DarioRomani6 : RT @CivicraziaItaly: Il cittadino non arriva a fine mese, non riesce a pagare affitti e bollette. In questo 'disastro' una categoria sembra… -

Ultime Notizie dalla rete : Civico lancia Elezioni, Civico 22 lancia una scuola per i suoi candidati Ottopagine Un polo civico per le elezioni regionali, Tesoro Calabria strizza l'occhio ai 5 Stelle

CATANZARO – Prove per un polo civico, nonostante l’ipotesi non sembri affatto facile, con lo sguardo rivolto alle operazioni in corso nei movimenti che fanno capo a Carlo Tansi, al gruppo guidato a Lu ...

Frasi degli studenti affisse in città per sostenere il senso civico

Le giovani sentinelle dell’ambiente provano a regalare una città a misura di pulizia e senso civico. Sono, infatti, già stampati e pronti per essere visibili nei luoghi strategici dell’area urbana ade ...

CATANZARO – Prove per un polo civico, nonostante l’ipotesi non sembri affatto facile, con lo sguardo rivolto alle operazioni in corso nei movimenti che fanno capo a Carlo Tansi, al gruppo guidato a Lu ...Le giovani sentinelle dell’ambiente provano a regalare una città a misura di pulizia e senso civico. Sono, infatti, già stampati e pronti per essere visibili nei luoghi strategici dell’area urbana ade ...