"Citofono? Ecco la nostra rivincita". Le lacrime di chi chiamò Salvini

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Claudio Cartaldo La madre che abita al Pilastro di Bologna indicò ildei pusher al leader della Lega. Due giorni fa il blitz dei carabinieri nello stesso appartamento Rita sembra avere leagli occhi. È passato un anno da quella sera in cuiarrivò al Pilastro e cambiò, oltre la storia politica emiliana, anche un po' la sua vita. Ricordate? È lei la donna, madre di un giovane morto di overdose, da sempre in lotta contro lo spaccio nel quartiere, che indicò al leader della Lega la casa del presunto spacciatore.citofonò a favor di telecamere, chiese spiegazioni ai residenti di quella casa e ne nacque un putiferio politico e mediatico. La stessa casa è tornata agli onori della cronaca due giorni fa, quando è emersa la notizia del blitz dei carabinieri nell'appartamento. Le ...

Dopo mezzanotte eccoli al citofono di Vitali, che li accoglie in casa. E' a quel punto che lo avrebbero ...La madre che abita al Pilastro di Bologna indicò il citofono dei pusher al leader della Lega. Due giorni fa il blitz dei carabinieri nello stesso appartamento ...Un anno dopo, nella stessa casa della citofonata del leghista, nei guai per droga un uomo tunisino e una donna italiana ...