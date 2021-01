Cinque Stelle, dove il dire e il fare sono rette parallele (Di venerdì 29 gennaio 2021) In quella che il direttore Feltri ha brillantemente definito come una splendida partita di rubamazzetto - la crisi di governo - nessuno fa bella figura in punto di coerenza. Ma c’è un partito, pardon un Movimento, che ha fatto ormai delle piroette una ragion d’essere. Oscar Wilde potrebbe essere il loro biografo: “Noi non siamo mai più fedeli a noi stessi di quando siamo incoerenti”. Parliamo del Movimento Cinque Stelle, naturalmente. Di piroette ne abbiamo viste due in poche ore: gli applausi scroscianti in piedi ai senatori a vita dopo anni di contumelie e il silenzio assordante sulla condanna del sindaco di Torino Chiara Appendino (la Raggi fu difesa da indagata, poi fu assolta). L’elenco è lungo, lunghissimo, anche se ormai ci siamo abituati. Non sappiamo più neanche se le Stelle sono ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) In quella che ilttore Feltri ha brillantemente definito come una splendida partita di rubamazzetto - la crisi di governo - nessuno fa bella figura in punto di coerenza. Ma c’è un partito, pardon un Movimento, che ha fatto ormai delle piroette una ragion d’essere. Oscar Wilde potrebbe essere il loro biografo: “Noi non siamo mai più fedeli a noi stessi di quando siamo incoerenti”. Parliamo del Movimento, naturalmente. Di piroette ne abbiamo viste due in poche ore: gli applausi scroscianti in piedi ai senatori a vita dopo anni di contumelie e il silenzio assordante sulla condanna del sindaco di Torino Chiara Appendino (la Raggi fu difesa da indagata, poi fu assolta). L’elenco è lungo, lunghissimo, anche se ormai ci siamo abituati. Non sappiamo più neanche se leancora ...

borghi_claudio : No tranquilli, va tutto bene. AMICIZIE A CINQUE STELLE–QUALCHE GIORNO PRIMA DELLE DIMISSIONI DI CONTE STEFANO BUF… - VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - Azione_it : 'Il 70% dei parlamentari non condivide la politica giustizialista di Bonafede e dei Cinque Stelle, ma per una ragio… - Rosyfree74 : RT @petergomezblog: Numeri alla mano hanno la forza parlamentare imprescindibile in qualsiasi scenario - Marco18051961 : RT @petergomezblog: Numeri alla mano hanno la forza parlamentare imprescindibile in qualsiasi scenario -

