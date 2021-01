Ciclocross | Wout van Aert si nasconde | “Il grande favorito per i Mondiali è Mathieu van der Poel”

(Di sabato 30 gennaio 2021) In Belgio, in quel di Ostende, l’attesa è tutta per la gara di domenica pomeriggio. Si disputa la prova degli élite uomini aidi, ma, soprattutto, c’è lasfida travan, padrone di casa, e il rivalevan der. Uno scontro già visto e rivisto negli anni (sono stati loro a dividersi gli ultimi sei titoli iridati) e che stiamo vivendo anche su strada (stupendo il finale del Giro delle Fiandre). Alla vigilia van, ai microfoni di Rtbf, ha preferitorsi: “Ero fiducioso prima dell’inizio della stagione, è andata bene e so che il tracciato deiè adatto a me. Mi piacerebbe essere il, ma non lo so. È ...

