Ciclocross | Mondiali 2021 | Van Aert e Van der Poel favoriti d’obbligo Gli altri lottano per il bronzo?

Ad Ostende lo spettacolo è assicurato, viste le premesse. Domenica si disputa la prova più attesa di questa stagione dedicata al Ciclocross: sullo sterrato belga va in scena la gara élite uomini dei Mondiali 2021. Andiamo a scoprire chi sono i papabili favoriti per il titolo iridato. Impossibile non partire dalla sfida che terrà attaccati agli schermi tutti i telespettatori. È il remake della battaglia che ha deciso l'ultimo Giro delle Fiandre, lo scontro tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Il padrone di casa belga si è portato a casa la Coppa del Mondo, ma l'olandese dovrebbe essere sulla carta un gradino sopra, salvo imprevisti. Le dichiarazioni ai microfoni di Rtbf del corridore della Jumbo-Visma sono abbastanza chiare: "Mi piacerebbe essere il grande favorito, ma non lo so. È ...

