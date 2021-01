Ciclo mestruale: sintomi, cause, effetti delle alterazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) La ciclicità mestruale è l’espressione di un fine equilibrio caratterizzato dall’alternarsi ciclico di ormoni prodotti dalle ovaie, in particolare estrogeni e progesterone, sotto lo stimolo di altri ormoni, le gonadotropine, prodotti a livello dell’ipotalamo e dell’ipofisi. Tale meccanismo di produzione ormonale è piuttosto complesso e induce, come risultato finale, alcune modificazioni funzionali a carico dei tessuti bersaglio del sistema riproduttivo femminile (utero, endometrio, vagina), tra cui la più evidente è la mestruazione. La corretta ciclicità mestruale richiede, quindi, l’integrità di: utero e vie genitali ovaie ipotalamo-ipofisi Molte condizioni patologiche, endocrinologiche e non, che coinvolgono uno o più di questi distretti possono causare un’alterazione del Ciclo mestruale. Definizione di alterata ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021) La ciclicitàè l’espressione di un fine equilibrio caratterizzato dall’alternarsi ciclico di ormoni prodotti dalle ovaie, in particolare estrogeni e progesterone, sotto lo stimolo di altri ormoni, le gonadotropine, prodotti a livello dell’ipotalamo e dell’ipofisi. Tale meccanismo di produzione ormonale è piuttosto complesso e induce, come risultato finale, alcune modificazioni funzionali a carico dei tessuti bersaglio del sistema riproduttivo femminile (utero, endometrio, vagina), tra cui la più evidente è la mestruazione. La corretta ciclicitàrichiede, quindi, l’integrità di: utero e vie genitali ovaie ipotalamo-ipofisi Molte condizioni patologiche, endocrinologiche e non, che coinvolgono uno o più di questi distretti possono causare un’alterazione del. Definizione di alterata ...

Roberta31772201 : @Pontifex_it Nel 2018 mi è stato bloccato il ciclo mestruale a causa di un psicofarmaci che mi ha creato dei seri p… - SBuiat : RT @SBuiat: dovendo scegliere tra il settimo ascesso al pube e 10 mesi senza ciclo mestruale per colpa di una madre fulminata che per compi… - SBuiat : dovendo scegliere tra il settimo ascesso al pube e 10 mesi senza ciclo mestruale per colpa di una madre fulminata c… - realwarriale2 : Beoti, oggi voglio farvi inalberare come una signora con il ciclo mestruale in corso. #Compagnoni - elisabettap38 : RT @RichbonesE: @meb Ao se continui n'altro po' co la chirurgia diventi minorenne.. daje annate all'opposizione e non rompete le palle col… -