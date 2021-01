Ciclismo | Enric Mas | “Concentrato su Tour de France e Vuelta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Con Alejandro Valverde che è ormai prossimo al ritiro, il peso delspagnolo nei grandi giri e, in parte, della Movistar, è tanto sulle spalle diMas. L’iberico ha dato molti segnali nella sua carriera, ma non è riuscito ancora a dimostrare di poter essere tra i migliori al mondo. Ci proverà in questo 2021, come dichiarato a Radio Marca: “Sportivamente sogno di fare un meglio rispetto allo scorso anno. Siamo anche molto concentrati su un inizio di stagione molto interessante con i nuovi compagni di squadra. Il primo obiettivo sarà lottare per vincere nella prima parte di stagione e poi farò l’accoppiata di Grandi Giri“. Prosegue: “La preparazione delcambierà un po’ ma sulla carta sarà come ogni anno. Per me non è né migliore né peggiore dell’anno scorso, solo diverso. Lavorerò per essere in grado di svolgere un ...