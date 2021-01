Ciccioli di Fratelli d’Italia contro pillola abortiva | favorisce la sostituzione etnica in Italia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sta facendo rumore in queste ore la presa di posizione da parte di Carlodi, in riferimento alla somministrazione dellanei consultori. Dopo la polemica del saluto romano in un consiglio comunale, con un esponente del suo partito coinvolto come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, tocca analizzare un’altra presa di posizione politica su un tema molto delicato. Insomma, a suo dire bisogna bloccare la suddetta somministrazione, per motivi che, se vogliamo, vanno oltre il solito dibattito sulla questione. Cosa ha dettodisuin ...

Per il consigliere did'Italia, Carlo, il diritto all'aborto 'è una battaglia assolutamente di retroguardia. Quella da fare oggi è per la natalità'. Nelle Marche il centrodestra si ...... arrivata al termine di uno scontroso tema in giunta regionale, ha ricevuto il sostegno di... Ha fatto discutere l'intervento di Carlo, capogruppo FdI: "una battaglia di retroguardia ...Il sottosegretario Sandra Zampa contro la Regione, che ha detto no all’uso della Ru486 nei consultori. "Linee guida da rispettare" ..."Il tema è la denatalità. Non c’è ricambio e non riesco a condividere il tema della sostituzione: siccome la nostra società non fa figli, allora noi possiamo essere sostituiti dall’arrivo di persone c ...