Chiuduno | scritte antisemite nel Giorno della Memoria | il sindaco | “Vergognatevi”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) A poche ore dal, asono comparseall’esterno dalla scuola media di via Aldo Moro. Frasi contro ebrei e non solo, in particolare su un lampione, in cui l’autore del gesto ha esordito scrivendo: “Sono le 2.44 del 28/1/2021…”, prima di prendersela con musulmani, ma pure americani, con un disegno delle Torri Gemelle attaccate da un’aereo che ricorda l’Undici Settembre. Leggi anche Polizia postale Venezia, irruzione antisemita alla riunioneComunità ebraica: denunciato 14enne bergamasco L’episodio è stato stigmatizzato dalStefano Locatelli (Lega), che ha pubblicato su Facebook una foto delle, rivolgendosi direttamente a chi le ha realizzate: “Sono state presentate ...