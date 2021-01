Chiariello, Coppa Italia: “Il Napoli resta malato, prestazione non convincente, Gattuso? Speravo si dimettesse” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non basta la vittoria con conseguente approdo in semifinale di Coppa Italia a placare le critiche del giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel corso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non basta la vittoria con conseguente approdo in semifinale dia placare le critiche del giornalista Umbertoha commentato nel corso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

millansantamar : @MarcoDiMaro @Chiariello_CS Una gara da recuperare, solo tre punti dal terzo posto, semifinale di coppa Italia, pas… - BiagiomF : @linofesta1981 @Chiariello_CS Beh...vero...la ho sentita. Ma se parli della semifinale di Coppa Italia come fosse q… - AversanaDell : @Chiariello_CS bravo direttore solito editoriale impeccabile. Ma al di là dei moduli se lui dichiara 'sembriamo dil… - SalvMont : @BiagiomF @Chiariello_CS Invece se dovesse battere la Juve è terza in campionato, in semifinale di coppa Italia e h… - Chiariello_CS : RT @MarcoDiMaro: #Gattuso: 'Io non mi dimetto. Poi sono un dipendente, se la società non è contenta prenderà delle decisioni. Siamo in semi… -

Chiariello: 'De Laurentiis e Giuntoli ai ferri corti. Napoli malato. La verità su Gattuso'

Chiariello ha poi aggiunto: 'Gattuso ha ancora il tempo dalla sua, la verità è che il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nessuna voglia di cacciarlo. Nemmeno questa sera, contro le riserve dello ...

