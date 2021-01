Chi ha il vaccino dia la licenza a chi non ce l'ha (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco una proposta che forse può sembrare da socialismo reale , oppure da Papa Francesco, oppure ancora così ingenua da ricordare il Tenero Giacomo della Settimana Enigmistica. Dunque, la candida ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco una proposta che forse può sembrare da socialismo reale , oppure da Papa Francesco, oppure ancora così ingenua da ricordare il Tenero Giacomo della Settimana Enigmistica. Dunque, la candida ...

Corriere : Vaccino AstraZeneca, in Italia verso il via libera solo per chi è al di sotto dei 65 anni - UNICEF_Italia : 'L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte [...]. La… - Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - PasqualeVacca12 : RT @gzibordi: l'OMS dice oggi che le donne incinte non devono vaccinarsi... (con il vaccino nuovo) OK... e chi non è incinta ma vorrebbe e… - LesFleursduMar : RT @mesmeri: Comunque chi sostiene che un vaccino possa modificare il DNA non ha mai visto nemmeno una puntata di Siamo fatti così in cui s… -