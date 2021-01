Chi è l’Orsetto | la maschera de Il cantante mascherato 2021 | indizi e ipotesi

Leggi su tpi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Chi è, lade Ilto, lo show di Rai 1? Qual è il misteriosoche si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono glisul? Eccoli: Si chiama Teddy e appartiene a una certa “Carolina” Onesto, coraggioso e non sopporta le ingiustizie Non ha mai abbandonato nessuno, ma soffre di sindrome dell’abbandono! Leale, Dolce, Tenero, Irriverente Resiste all’incedere del tempo: non invecchia I suoi luoghi hanno origini fantasiosi Ama i Bambini Al momento ladi Orsetto si è persaAbbiamo visto gli...