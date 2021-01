Chi è LaSirena69 | Antonella Alonso | nuova promessa del porno secondo gli AVN Awards 2021

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È un’attricegrazie ai social,. Per gli esperti del settore e per i suoi fan, è probabilmente più nota con il suo nome d’arte, cioè lasirena69. I social, in effetti, e internet in generale, sono il mezzo con cui l’attrice nel giro di due anni è arrivata a ricevere il premio di Miglior emergente agli AVN. Ti suona curioso? Ecco come e perché hanno resola «raising star»laseirena69. Chi èVenezuelana,è nata il 9 giugno 1990 a Caracas, dove studia alla scuola Santiago de León Stando alle informazioni biografiche nell’intervista sulla testata venezuelana La Gran Aldea,...