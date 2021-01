Chi è la Pecorella, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Chi è Pecorella, la maschera de Il cantante mascherato 2021, lo show di Rai 1? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi su la Pecorella? Eccoli: Si sente una Pecorella smarrita ultimamente Di solito è molto seria nella sua vita Cantando cerca di diventare più leggera nelle cose Ha charme ed è molto romatica ipotesi Abbiamo visto gli indizi su la Pecorella, ma quali sono le ipotesi in vista della gara? Secondo diversi rumors, la Pecorella de Il cantante ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Chi è, lade Ilto, lo show di Rai 1? Qual è il misteriosoche si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono glisu la? Eccoli: Si sente unasmarrita ultimamente Di solito è molto seria nella sua vita Cantando cerca di diventare più leggera nelle cose Ha charme ed è molto romaticaAbbiamo visto glisu la, ma quali sono lein vista della gara? Secondo diversi rumors, lade Il...

