Chi è il Pappagallo | la maschera de Il cantante mascherato 2021 | indizi e ipotesi

Chi è Pappagallo, la maschera de Il cantante mascherato 2021, lo show di Rai 1? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell'eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi sul Pappagallo? Eccoli: Passionale e Appassionato Ama la Libertà, nessuno è mai riuscito a chiudere in gabbia la maschera del Pappagallo Odia le maschere È un sognatore Odia i grigi, ama la chiarezza e la sua vita è molto colorata. Ha bisogno di credere nelle emozioni, di progettare e di vedere il domani sempre migliore di oggi Un dandy che ama i colori accesi: si veste in modo eccentrico Il Pappagallo è l'animale con cui ...

